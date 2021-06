Esclusiva: Sarri ha lasciato la Toscana. Countdown Lazio

Maurizio Sarri ha lasciato poco fa la Toscana. Ulteriore segnale che la documentazione relativa al suo staff è stata completata tra ieri sera e la primissima mattinata, con i legali coinvolti. Ora siamo davvero in pieno countdown Lazio. Sarri si sarebbe dovuto presentare domani a Milano per un personale impegno precedentemente preso, probabile che abbia deciso di anticipare (a Milano o altrove…) proprio per definire gli ultimi dettagli con il club di Lotito. Dettagli burocratici comunque fondamentali prima di mettere nero su bianco e prepararsi a una nuova avventura sulla panchina biancoceleste.

Foto: Twitter Chelsea