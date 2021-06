L’indiscrezione: Ramadani anticipa il suo arrivo a Roma. E stasera porterà l’offerta Lazio a Sarri. Il video

Fali Ramadani ha anticipato il suo arrivo a Roma, previsto per il tardo pomeriggio o per la prima serata. Nella tarda mattinata l’agente si è presentato a Villa San Sebastiano per incontrare Lotito e poi ha lasciato gli uffici del presidente in compagnia del direttore sportivo Tare. Segnale evidente che la trattativa per Sarri alla Lazio è sempre in piedi e sta entrando nel vivo sugli aspetti economici. Ieri c’è stato il confronto sui temi tecnici, in serata Ramadani potrebbe raggiungere Sarri in Toscana oppure comunicargli la proposta del club per le decisioni definitive. L’agente ha cancellato altri impegni di lavoro, priorità alla trattativa con la Lazio. La pista resta calda, in attesa che ci sia la quadratura di tutti gli aspetti.