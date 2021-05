Esclusiva: Sarri, avanti Lazio! La tempistica dei prossimi giorni

Claudio Lotito aspetta Maurizio Sarri. E Maurizio Sarri è molto intrigato dalla possibilità di andare alla Lazio. La situazione potrebbe mutare soltanto se uno dei due cambiasse idea, le trattative si vedono al traguardo e spesso soltanto per un’inezia. Ma oggi non è questo il caso. E neanche l’aspetto economico dovrebbe rappresentare un problema: si può chiudere con un biennale più opzione da circa 3 milioni a stagione più un ricco bonus in caso di Champions. Sarri ha valutato l’organico Lazio, gli piace molto: Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Immobile, Correa (che ha mercato) sono uno zoccolo duro di grande qualità, passare dal 3-5-2 al 4-3-3 non sarebbe un grande problema con due-tre innesti di qualità negli undici. Ecco perché i soldi saranno importanti, ma la voglia di rientrare di più. Ieri Sarri ha avuto una riunione tecnica con il suo entourage, l’apertura è totale. La curiosità della Lazio si è trasformata in grande desiderio di chiudere gli accordi. Difficilmente ci saranno incontri fino a mercoledì, ma ci sono stati contatti diretti. Nel frattempo scivolerà (domani) l’ultimo giorno previsto per il pagamento della penale Juve da 2,5 milioni. Se il club bianconero non mandasse il nuovo contratto da 7 milioni netti per la stagione che scatta dal primo luglio, Sarri sarebbe libero da qualsiasi impegno. E in linea di massima nessuno eviterebbe di pagare 2,5 milioni per far scattare un contratto da 7 netti, aspettiamo i prossimi passaggi. A quel punto Sarri sarebbe libero di incontrare Lotito, prevedibilmente tra mercoledì e venerdì. In caso di svolta, Hysaj a parametro zero potrebbe essere un’idea intrigante. Per Boateng o Maksimovic una decisione non è stata presa, priorità alla situazione legata alla panchina per il successore di Simone Inzaghi. Ripetiamo: soltanto se una delle due parti cambiasse idea, potrebbero prospettarsi scenari diversi. Ma intanto – particolare non ininfluente – la Lazio ha mollato il casting, si concentra su Sarri…

Foto: Twitter Juve