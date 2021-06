Lazio, è Sarri-mania. Spuntano i like di Immobile, Milinkovic e altri giocatori sul post del club biancoceleste

E’ cominciata la Sarri-mania. Non solo i tifosi sono entusiasti della scelta della Lazio, ma anche i giocatori stessi hanno mostrato la loro gioia mettendo i like ai post della Lazio sul’arrivo di Sarri. Su Instagram sono arrivati tanti messaggi di benvenuto dai tifosi per l’ex mister di Juventus e Chelsea e anche qualche ‘mi piace’ di eccezione. A mettere like alla foto pubblicata dalla Lazio ci hanno pensato i biancocelesti Immobile, Milinkovic, Lazzari, Strakosha, Cataldi, Armini, Akpa Akpro e anche l’ex calciatore Aleesandro Matri. Anche i calciatori non vedono l’ora di iniziare la nuova avventura con il ‘Comandante’.

Foto: Twitter Lazio