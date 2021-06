L’indiscrezione: Sarri-Lazio, volata per il contratto. Maksimovic e Hysaj nomi caldi. E sul vice…

Contratti al vaglio, ultimi dettagli per Maurizio Sarri alla Lazio. Gli ultimi passaggi formali prima della firma. Contratto biennale con possibile opzione da 3 milioni abbondanti a stagione con bonus per arrivare a 4 in caso di qualificazione Champions. Siamo davvero su un treno lanciato.

E si stanno valutando le prime opzioni di mercato: Hysaj e Maksimovic, entrambi svincolati dal Napoli, sono nomi caldi anche se sul centrale serbo c’è la Fiorentina in caso di cessione di Milenkovic. E per il ruolo di vice c’è l’idea Martusciello, che ha già lavorato con Sarri.

Lo stesso Martusciello era stato sondato dal Napoli per entrare nello staff di Spalletti ma ha detto no. Ma procediamo a piccoli passi, prima la firma di Sarri che non poteva essere arrivata nel pomeriggio.

Foto: Twitter uff. Juve