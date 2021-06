Esclusiva: Sarri-Lazio, giovedì possibile giorno chiave

Sarri e la Lazio: il giorno chiave potrebbe essere giovedì quando – come specificato ieri – avverrà l’incontro con Lotito. Più giovedì che domani sera e fino a qual giorno diventa abbastanza inutile aggiungere qualcosa, il faccia a faccia con il presidente potrebbe diventare la chiave giusta per andare a dama. Fino a quel momento sano realismo (e Lotito può fare qualsiasi tipo di casting per precauzione) dopo aver memorizzato che da forte suggestione (venerdì scorso) Sarri è diventato la prima scelta della Lazio.

Problemi economici? Ma se mettessi una base di 3 milioni o qualcosa in più aggiungendo un bonus da un milione in caso di Champions che varrebbe tra 50 e 60 milioni, quale sarebbe il problema? Nessuno, ma lasciamo che sia l’incontro a stabilirlo dopo i confronti sull’organico dei giorni scorsi. Oggi Sarri era lontano dalla Toscana per un impegno precedentemente preso, aspetta la conferma dell’appuntamento. Nel frattempo le altre potenziali scelte hanno preso alcune decisioni: Mihajlovic, come previsto, resta al Bologna; Italiano domani potrebbe sciogliere le ultime riserve per lo Spezia. E comunque oggi il popolo laziale aspetta che il forte desiderio di avere Sarri in panchina si tramuti in realtà. Il summit dirà.

Foto: Twitter Juventus