Sarri, ritorno da vincente. Alla Lazio dopo 5 campionati in Serie A e due trofei. I numeri

Maurizio Sarri torna in Serie A, dopo la firma come nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico viene da cinque campionati di Serie A alle spalle e che si è affacciato per la prima volta nella massima serie italiana guidando l’Empoli nella stagione 2014/2015, prima di approdare per tre stagioni al Napoli e (dopo l’intermezzo londinese sempre da vincente) alla Juventus, per una sola annata. Un rendimento notevole quello del tecnico, visto che nelle 190 partite di Serie A con lui in panchina ha raccolto quasi il 60% dei punti disponibili, perdendo soltanto in 32 occasioni e considerando anche i quasi due gol a partita di media come media delle reti fatte. Alla Lazio viene anche da vero vincente dopo lo scudetto con la Juventus (quest’anno al quarto posto) e l’Europa League con il Chelsea l’anno prima.

Foto: Twitter Juve