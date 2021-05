Il retroscena: Sarri e la Lazio, qualcosa in più di una suggestione. Nessun incontro fissato, ma…

E se diventasse Maurizio Sarri il candidato a sorpresa per la panchina della Lazio? Può essere qualcosa in più di una suggestione, bisogna aspettare le prossime 36-48 ore.

Premessa: non sono previsti incontri. Ulteriore premessa: presto Sarri potrebbe avere notizie dall’Inghilterra (difficilmente dal Tottenham che sta pensando al ritorno di Pochettino, con Antonio Conte in trattativa con il Real). Terza premessa: Sarri è in attesa della comunicazione della Juve sulla penale da 2,5 milioni che scade lunedì, possibili che arrivi una raccomandata nei prossimi giorni.

Perché Sarri e la Lazio? Potrebbe essere un contropiede clamoroso, ma devono verificarsi alcune condizioni. La prima: l’ingaggio. Cinque milioni a stagione non sono possibili, neanche quattro. Ma è un’idea che sta stuzzicando, le valutazioni ci sono. Italiano? Ha incontrato lo Spezia che ha fiducia di incassare il sì, ricordiamo che esiste una clausola di un milione, la Lazio deve aspettare. Mihajlovic? Piace a Lotito, ma non ha un gran rapporto con Tare. Mazzarri? Va messo in lista quasi per inerzia, aspettando altro. Le sorprese dall’estero? Sempre da mettere in preventivo. Come Sarri che può diventare più di una suggestione per la Lazio, pur non essendo stato fissati al momento incontri.

Foto: Twitter Juventus