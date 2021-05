L’indiscrezione: Sarri-Lazio, nessun incontro domani. Ma è una pista calda

Maurizio Sarri è molto più di una suggestione par la Lazio, come raccontato ieri sera, nel bel mezzo di tanti- troppi nomi, alcuni senza un perché. Ma la pista può diventare rovente, già adesso è una cosa seria. Il problema ingaggio può essere superato, la volontà di tornare da parte di Sarri è enorme. Precisiamo: non sono previsti incontri per domani, ma vi daremo altri aggiornamenti. Perché, nel frattempo, può arrivare la comunicazione Juve sulla penale da 2,5 milioni che libererebbe l’allenatore toscano senza far scattare un altro anno di contratto. Sarri-Lazio: ieri era molto più di una suggestione, oggi qualcosa in più.

FOTO: Twitter Juve