Onana al Manchester United: una rincorsa nata a sorpresa il 28 aprile. La ricostruzione

André Onana e il Manchester United: una storia nata clamorosamente il 28 aprile, quando si parlava solo del Chelsea e abbiamo aggiunto a sorpresa il Manchester United. Oltre 80 giorni così in apnea, la svolta arrivata definitivamente domenica scorsa, con le visite di poche ore fa e l’annuncio che arriverà presto. Una maratona assoluta, Onana che lascia l’Inter dopo una sola stagione, incredibile plusvalenza per i nerazzurri che avevano chiesto una base minima di 50 milioni per non andare troppo lontano dai 60 milioni. Affare fatto.

28 aprile: Esclusiva: Onana, le condizioni dell’Inter. Le idee sul sostituto. Ma nessun summit

12 giugno: Il retroscena: Onana, presto vertice Inter-Chelsea (anche per Lukaku). Ma sulla cifra…

20 giugno: Onana, il Manchester United appostato da quasi 2 mesi. Ma l’Inter non cambia linea

28 giugno: L’indiscrezione: Onana-United, interesse forte. Ma ora serve un segnale da 60 milioni

30 giugno: L’indiscrezione: Onana, la possibile offerta del Manchester United

2 luglio: Onana: l’Inter aspetta la prima offerta. Ma nel balletto con Hojlund incide il budget United

3 luglio: Esclusiva: Onana, c’è la prima offerta del Manchester United. I dettagli

6 luglio: L’indiscrezione: Onana, il Manchester United pronto a fare l’ultimo balzo

7 luglio: L’indiscrezione: Onana-Manchester United, la deadline. E Hojlund resta nel mirino

8 luglio: L’indiscrezione: Onana-Manchester United, intesa di massima sull’ingaggio

10 luglio: Onana-Trubin-Sommer: i giorni del passaggio del testimone

11 luglio: Onana e il Manchester United: uno stand by quasi obbligato

13 luglio: Esclusiva: Onana-Manchester United, stasera conference call. La tempistica

13 luglio: Onana-Manchester United: è in arrivo il venerdì giusto (e confermato)

14 luglio: Onana-Manchester United, venerdì proficuo. E fumata bianca in arrivo

15 luglio: L’indiscrezione: Onana-Manchester United, ora l’Inter ha fretta. Via libera entro domani

16 luglio: Esclusiva: Onana al Manchester United, è fatta! Le cifre finali

Foto: Instagram onana