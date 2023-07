Esclusiva: Onana-Manchester United, stasera conference call. La tempistica

André Onana al Manchester United: siamo alla stretta finale. Entro stasera ci sarà una conference call per mettere a posto gli ultimi tasselli relativi al trasferimento del portiere acquistato la scorsa estate dall’Inter a parametro zero. Onana ha un accordo totale con il Manchester da circa 7 milioni a stagione. Adesso si punta a chiudere l’operazione entro domani per una cifra che potrebbe essere leggermente inferiore – bonus compresi – ai 55 milioni. Ma più tardi le parti faranno il punto definitivo prima di liberare Onana per il Manchester United, ormai è questione di ore.

Foto: Instagram Onana