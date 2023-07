L’indiscrezione: Onana, il Manchester United pronto a fare l’ultimo balzo

Una partita a fuoco lento, quella per André Onana dall’Inter al Manchester United. In attesa dell’ultimo balzo inglese che non dovrebbe tardare. Abbiamo sempre detto, in tempi non sospetti, che l’Inter non avrebbe voluto realizzare una cifra inferiore ai 60 milioni (bonus compresi, possibilmente bonus non troppo complicati da raggiungere). Bene, la prossima proposta dovrebbe essere di 50 milioni come base fissa più bonus per arrivare anche a 55 ma senza grossi coefficienti di difficoltà. A quel punto l’Inter dovrebbe già essere predisposta ad accettare. E lo stessa Onana ha intuito che la sua esperienza all’Inter sta per finire dopo una sola stagione.

Foto: Instagram onana