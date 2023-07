L’indiscrezione: Onana-Manchester United, la deadline. E Hojlund resta nel mirino

André Onana e il Manchester United: proviamo a definire una deadline, per un gradimento nato il 28 aprile a sorpresa quando per il portiere dell’Inter c’era anche il Chelsea che poi si è defilato. Difficilmente ci saranno offerte ufficiali in questo weekend, ma è bene tenere sempre gli occhi aperti perché le parti resteranno in stretto contatto. L’Inter aspetta una nuova proposta da lunedì, possibilmente vicina ai 60 milioni bonus (non troppo difficili) compresi. A quel punto scatterebbe la missione per Lukaku, tenendo conto che l’Inter deve prendere due portieri (Trubin e Sommer sono nomi caldi), a meno che non decida di riaprire al rinnovo di Handanovic. A proposito di Manchester United: dopo aver risolto la pratica portiere, i Red Devisl studieranno un rilancio per Hojlund, l’Atalanta chiede 60 milioni e la prima proposta è stata più bassa di una quindicina di milioni.

Foto: twitter Champions