L’indiscrezione: Onana-United, interesse forte. Ma ora serve un segnale da 60 milioni

Il Manchester United ha confermato, anche nelle ultime ore, il forte interesse per André Onana. Sono arrivati segnali indiretti, manifestazioni precise. Chiariamo: al momento non è stato programmato alcun tipo di incontro, le cose possono cambiare ma adesso la situazione è chiarissima. Adesso l’Inter aspetta che l’interesse forte si tramuti in un segnale da 60 milioni (bonus semplici compresi) o qualcosa giù di lì. Le offerte da 45-48 milioni come base possono anche andar bene, a patto che i 12-15 milioni di bonus siano conseguibili al semplice respiro. Pur sapendo di poter realizzare una grande plusvalenza, l’Inter non intende fare sconti.

Foto: Twitter Onana