Il retroscena: Onana, presto vertice Inter-Chelsea (anche per Lukaku). Ma sulla cifra…

Onana può lasciare l’Inter soltanto in caso di un’offerta non inferiore ai 60 milioni. Il Chelsea è l’unico club interessato, le altri big hanno il ruolo coperto. Nei prossimi giorni l’Inter verificherà il reale interesse del Chelsea e non farà sconti sul prezzo, pur avendo un discorso aperto per Lukaku, previsto un summit. E l’Inter proverà a capire anche la situazione di Chalobah, vecchio obiettivo. Tenendo conto del forte interesse anche per Bisseck, l’idea è quella di prendere due difensori centrali. Nel caso in cui il Chelsea manifestasse l’intenzione di investire quella cifra (ripetiamo: 60 millloni, gli eventuali bonus dovrebbero essere facilmente raggiungibili) l’Inter aprirebbe e andrebbe su Vicario. Altrimenti non ci sarebbero margini di manovra.

Foto: Instagram Onana