Onana-Manchester United, venerdì proficuo. E fumata bianca in arrivo

Avevamo detto André Onana-Manchester United entro venerdì, in base alla richiesta di ten Hag che ha chiesto di liberare il portiere entro questo weekend. Strategia chiara per avere al più presto il portiere dei sui sogni, nel bel mezzo della preparazione e alla vigilia di importanti amichevoli. Possiamo dire che, all’interno di una giornata fitta di contatti con un intermediario massimamente coinvolto, siamo davvero a ridosso della fumata bianca. Confermiamo: l’Inter potrebbe incassare una cifra anche inferiore ai 55 milioni con base da 48-50 più bonus. Il club nerazzurro ha provato e proverà fino all’ultimo ad alzare l’asticella, ma ormai ha dato il via libera. Le lungaggini sono anche burocratiche: commissioni, incentivi, bonus da sistemare, eventuali e varie. Un venerdì pieno di lavoro, non ci sono dubbi. Presto Onana svuoterà gli armadietti e si preparerà per la sua nuova avventura, destinazione Red Devils.

Foto: Instagram Onana