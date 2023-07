Onana: l’Inter aspetta la prima offerta. Ma nel balletto con Hojlund incide il budget United

All’Inter hanno preannunciato un’offerta del Manchester United per André Onana. Ne ha parlato anche Beppe Marotta recentemente, confermando quando avevamo raccontato nei giorni scorsi. Vedremo quale sarà l’offerta, se fosse inferiore ai 50 milioni come base fissa più bonus per avvicinarsi ai 60 l’Inter la respingerebbe. I Red Davils sono alle prese con il passaggio di proprietà e devono state attenti alle spese sul mercato: ten Hag vuole a ogni costo Onana, gli hanno proposto soluzioni alternative (Bijlow del Feyenoord) che avrebbero un costo nettamente più basso, ma che non avrebbero – con tutto il rispetto – la stessa importanza dal punto di vista tecnico. Vedremo. Il budget Manchester United, dopo l’arrivo di Mount (circa 70 milioni), deve prendere un attaccante e anche questo potrebbe incidere sulla scelta non essendoci un budget illimitato. Allo United piace molto Hojlund, ma rispetto alle notizie rilanciate in giornata dall’Inghilterra (offerta da 40 milioni di sterline) possiamo aggiungere che l’Atalanta non intende ascoltare offerte inferiori ai 60 milioni di euro.

Foto: twitter Inter