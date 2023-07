Esclusiva: Onana, c’è la prima offerta del Manchester United. I dettagli

Preannunciata nei giorni scorsi, è arrivata la prima offerta del Manchester United per André Onana. Ecco i dettagli: i Red Devils hanno proposto 40 milioni più 5 di bonus, l’Inter ha memorizzato ma è un’offerta non congrua rispetto a quelle che sono le aspettative del club nerazzurro. Ripetiamo: l’Inter chiede una base di 50 milioni che, con bonus facili, possa consentire di avvicinarsi al muro dei 60 milioni. I contatti andranno avanti, il Manchester United ha diversi piani B, ma evidentemente ten Hag considera Onana una priorità (lo conosce molto bene). L’Inter non ha fissato una deadline ufficiale, ma la tendenza è quella di non aspettare oltre il 20 luglio, considerate tutte le situazioni da risolvere. Di sicuro dopo la prima offerta spetta al Manchester United fare un’altra mossa.

Foto: Instagram onana