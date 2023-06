Onana, il Manchester United appostato da quasi 2 mesi. Ma l’Inter non cambia linea

André Onana secondo molti media inglese è entrato nella lista del Manchester United da qualche giorno, come possibile erede di De Gea. In realtà è un traccia raccontata quasi due mesi fa: i sondaggi del Manchester United c’erano quasi due mesi fa, storia addirittura dello scorso 28 aprile, quando c’era anche il Chelsea che poi non ha approfondito. La morale non cambia, la linea neanche: l’Inter chiederà 60 milioni per il cartellino, più il tempo passa più le condizioni potrebbero essere al rialzo. Lo United potrebbe presentare un’offerta ufficiale, ma la linea nerazzurra è inamovibile. E, qualora si presentasse l’offerta, l’Inter andrebbe sempre su Vicario che piace anche alla Fiorentina, sicuro predestinato a lasciare Empoli.

#Onana: l’#Inter sa che piace a #Chelsea e #ManchesterUnited, non ha incontrato nessuno, non lo cede per meno di 60 milioni, non accetta contropartite tecniche e vuole eventualmente scegliere il sostituto da sola (il preferito è #Vicario che piace ad altri club) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 28, 2023



Foto: Twitter Onana