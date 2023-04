﻿Esclusiva: Onana, le condizioni dell’Inter. Le idee sul sostituto. Ma nessun summit

L’Inter è molto soddisfatta di André Onana e non potrebbe essere diversamente. Ma ci sono due-tre cose da chiarire rispetto a notizie giornalistiche un po’ fumose. La prima: non ci sono stati summit nelle scorse ore per decidere il futuro del portiere. L’Inter sa che ci sono due club che apprezzano Onana, in primis il Chelsea ma anche il Manchester United, tuttavia prenderebbe in considerazione offerte più vicine ai 60 che ai 55 milioni. La seconda cosa da chiarire: non esistono contropartite tecniche da inserire, sono stati fatti nomi di calciatori del Chelsea che possono piacere o anche no. Ma è tempo perso, l’Inter per Onana vorrebbe solo cash e sarebbe plusvalenza enorme essendo il portiere arrivato a parametro zero. Ma sulla cifra non ci sono dubbi, bisogna toccare quota 60. Almeno oggi è così, il resto lo vedremo. E tra i portieri accostati all’Inter per un’eventuale sostituzione, uno convince più di altri: Guglielmo Vicario. Quest’ultimo è in uscita da Empoli, non viene valutato meno di 25 milioni, piace a tanti (Napoli compreso, se uscisse Meret). Anche all’Inter e non poco, ma prima qualcuno dovrà presentarsi con argomenti seri per Onana.

Foto: Instagram Onana