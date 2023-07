Esclusiva: Onana al Manchester United, è fatta! Le cifre finali

André Onana sarà il nuovo portiere del Manchester United. In serata, come anticipato, sono stati trovati gli accordi definitivi: le cifre finali saranno di 50 milioni di euro più 4 di bonus. Una trattativa che vi avevamo anticipato a sorpresa il 28 aprile, quando il portiere camerunese era stato accostato soltanto il Chelsea, ma in realtà già da allora si erano appostati i Red Devils. Una richiesta precisa di Erik ten Hag che ha sempre messo al primo posto della lista uno specialista che conosce bene fino dai tempi dell’Ajax. L’Inter ha voluto incamerare la cifra migliore possibile, sotto i 55 milioni e in serata c’è stata la conference call decisiva per dare il via libera. Al punto che Onana è già pronto per le visite mediche di rito e per le prime ore della sua nuova avventura a Manchester. L’Inter ha individuato in Sommer e Trubin le due principali soluzione: la tempistica potrebbe portare inizialmente a chiudere per lo specialista del Bayern Monaco ma subito dopo si tenterà di stringere per il talentuoso portiere dello Shakhtar Donetsk.

Foto: Instagram Onana