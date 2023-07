L’indiscrezione: Onana-Manchester United, ora l’Inter ha fretta. Via libera entro domani

La vicenda Lukaku ha rallentato un po’ l’iter burocratico, ma non distoglie l’attenzione dalla pratica Onana-Manchester United che l’Inter vuole chiudere entro domani sera. Possiamo confermare: la giornata di ieri (venerdì) è stata proficua. L’Inter non forzerà la mano sui bonus, a questo punto non avrebbe troppo senso. La base sarà di 48-50 milioni, quasi sicuramente andremo sotto i 55, se arrivassimo a 55 ci sarebbero bonus non semplici da raggiungere. L’Inter vuole chiudere entro domani sera per liberare Onana in direzione ten Hag, lo stesso portiere ormai non aspetta altro che spiccare il volo in direzione Manchester. E poi l’Inter si fionderà su altri due portieri, i prescelti sono Sommer e Trubin.

Foto: Instagram Onana