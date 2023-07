Onana-Manchester United: è in arrivo il venerdì giusto (e confermato)

André Onana viaggia spedito verso il Manchester United. Avevamo anticipato che venerdì sarebbe stato il giorno giusto, su precisa richiesta di ten Hag. E proprio domani, come svelato nel pomeriggio, può essere il giorno giusto della definizione. In serata c’è stata una conference call molto positiva. L’Inter è scesa dalla richiesta di 60 milioni, bonus compresi, e forse anche da 55 milioni (parliamo di euro). Cercherà di incassare il massimo, ma potrebbe chiudere per una cifra con base 48-50 milioni più 5 o 3 di bonus. Quindi, anche sotto i 55. L’Inter ha intuito che ormai non è più possibile trattenere Onana, comunque una grande plusvalenza, per centrare gli altri obiettivi di mercato.

Foto: Instagram onana