L’indiscrezione: Onana, la possibile offerta del Manchester United

André Onana è sull’uscio, in caso di una proposta convincente potrebbe lasciare l’Inter. La possibile offerta in arrivo del Manchester United, che vi abbiamo preannunciato un paio di sere fa, dovrebbe partire da una base di 45-48 milioni per sfondare con i bonus il muro dei 50. L’Inter chiede di più: una base garantita di almeno 50 milioni e bonus non complicatissimi che permettano di avvicinarsi ai 60 milioni. Ci sono i margini perché si arrivi a una soluzione. Con quei soldi l’Inter andrebbe su Lukaku, la vicenda Brozovic da sbloccare permetterebbe di tornare su Frattesi. E per la porta restano validi i profili di Trubin e Audero, magari entrambi se Handanovic non dovesse rinnovare. E comunque Trubin è un profilo che piace moltissimo.

Foto: Instagram Onana