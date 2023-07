Frattesi, solo Inter. La nostra ricostruzione

Ora è ufficiale: Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell’Inter. Una rincorsa partita il 6 giugno, quando vi abbiamo raccontato che i buoni rapporti tra Carnevali e Marotta sarebbero potuti essere la chiave di volta per l’arrivo del centrocampista in nerazzurro. Il 13 giugno, dopo il summit tra Simone Inzaghi e la società vi abbiamo ribadito la voglia dell’Inter di andare su Frattesi, indicandolo come una priorità per i nerazzurri. E quella è stata la svolta. Volontà che si è tramutata in fatti, quando l’Inter – due giorni dopo – si è portata al primo posto alla corsa, superando le altre pretendenti. E dopo la cessione di Brozovic all’Al-Nassr, la trattativa è andata in porto con l’ufficialità arrivata pochi minuti fa. Di seguito la nostra ricostruzione:

6 giugno – Frattesi, l’Inter prova il sorpasso sulla Juventus

7 giugno – Il retroscena: Frattesi, un balletto italiano. E la Roma insiste. Un club inglese out

12 giugno – L’indiscrezione: Frattesi e Milinkovic-Savic, ecco qual è la differenza per l’Inter

13 giugno – L’indiscrezione: la lista di Inzaghi dopo il summit. Frattesi la prima scelta

15 giugno – Frattesi, l’Inter ha messo la freccia. E ora ha una sola necessità

25 giugno – Esclusiva: Frattesi, la griglia attuale e l’agenda dei prossimi giorni. Chi è favorito e chi scivola

29 giugno – Inter, 100 milioni per sbloccare Lukaku-Frattesi (e non solo)

29 giugno – Frattesi, domani a Rimini vertice (confermato) tra Carnevali, Marotta e l’agente

30 giugno – Brozovic-Frattesi: il balletto è sempre quello. L’Al-Nassr è una strada quasi obbligata

4 luglio – Esclusiva: Frattesi, domani vertice tra Marotta e Carnevali per chiudere. I dettagli

5 luglio – Frattesi-Inter, ultimi dettagli

Foto: Instagram Inter