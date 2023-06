Inter, 100 milioni per sbloccare Lukaku-Frattesi (e non solo)

L’Inter ha in mente la strategia per sbloccare il mercato in entrata. Ovviamente servono le uscite, per un totale di circa 100 milioni. E in questo modo può restare ancora qualcosa in cassa, vediamo come. Inutile stare a girarci intorno, sacrificare Onana sarebbe un dolore tecnico ma una plusvalenza enorme, l’Inter non scende da 60 milioni. Aggiungiamo almeno 20-22 per Brozovic e 15-18 per Gosens, sarebbe a un passo da quota 100. A quel punto ci sarebbero le finanze per andare su un portiere (piace molto Trubin, valutazione 12-15), sul famoso Frattesi (28-30 cash) su Carlos Augusto (15 circa) e con forza su Lukaku (30 milioni circa con pagamento dilazionato). Fate bene i conti, resterebbe qualcosa in cassa: la strategia dell’Inter è questa, le uscite per sbloccare tutti gli obiettivi principali.

Foto: Instagram Inter