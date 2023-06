L’indiscrezione: Frattesi e Milinkovic-Savic, ecco qual è la differenza per l’Inter

L’Inter vuole prendere un centrocampista importante. A Simone Inzaghi piace e non poco Milinkovic-Savic (nella lista della Juve), ma l’Inter sa che le trattativa con la Lazio (vedi Correa) sono uno sfinimento. E così occhio a Frattesi che piace moltissimo anche per una questione anagrafica e che per l’Inter varrebbe un investimento con l’inserimento di qualche contropartita. Frattesi è seguito anche da Juve e soprattutto Roma, saranno settimane calde. Sullo sfondo resta Kessie se si dovesse materializzare ancora il Barcellona per Brozovic.

Foto: twitetr Sassuolo