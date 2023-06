L’indiscrezione: la lista di Inzaghi dopo il summit. Frattesi la prima scelta

Il vertice tra Simone Inzaghi, oltre a fissare la deadline per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno, ha messo a punto quelle che sono le strategie di mercato. Ci sarà un blitz a Londra del direttore sportivo Ausilio, come anticipato ieri, per capire le intenzioni del Chelsea su Onana, per parlare di Chalobah e per strappare un nuovo impegno destinatario Lukaku. Quest’ultimo vuole l’Inter a ogni costo, priorità assoluta rispetto a tutte le altre opportunità che potrebbero presentarsi. Per la difesa, tenendo conto che de Vrij – come era chiaro – rinnoverà, un’opzione concreta è Yann Bisseck, ma arriveranno due difensori centrali tenendo conto della necessità di riscattare Acerbi. Handanovic viaggia verso il rinnovo, Bellanova potrebbe essere riscattato. Sulla corsia mancina Gosens ha mercato in Bundesliga e Inghilterra, con gli incastri giusti partirebbe e si valuterebbe l’opzione Carlos Augusto che piace molto. Sul centrocampo ribadita la grande stima per Davide Frattesi (nel mirino di Juve e Roma). Il centrocampista del Sassuolo è la priorità – come vi avevamo raccontato già ieri -, tenendo conto del gradimento di Inzaghi per Milinkovic-Savic e sapendo che con la Lazio è difficile trovare una quadratura. Frattesi convince di più anche per un aspetto anagrafico. Sullo sfondo resta Kessie all’interno di possibili dialoghi con il Barcellona con il coinvolgimento di Brozovic. Attacco: Lukaku a parte, l’Inter lascerà la decisione a Dzeko che è corteggiato dal Fenerbahce, se la proposta biennale lo convincesse più di un altro anno con l’Inter sarebbe esaudita la sua volontà ancor prima di proporgli il rinnovo per un anno. Anche Correa ha sirene dalla Turchia, non trascuriamo lo stesso Fenerbahce, ma potrebbe decidere di valutare proposte più allettanti dal punto di vista tecnico. In tal caso, confermando Lukaku, arriverebbe due attaccanti e il nome di Retegui resta in evidenza nella lista.

Foto: sito ufficiale Inter