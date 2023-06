Frattesi, l’Inter ha messo la freccia. E ora ha una sola necessità

L’Inter ha conquistato una posizione privilegiata per Davide Frattesi, come vi abbiamo anticipato tre giorni fa nel bel mezzo di un balletto che aveva coinvolto Juventus e Roma. Le altre due società non sono fuori per il centrocampista classe 1999 reduce da una grande stagione con il Sassuolo, ma l’Inter ha messo la freccia. E ha diverse contropartite tecniche in grado di abbassare la richiesta di una trentina di milioni di Carnevali. Adesso l’Inter ha una sola necessità, andare a dama senza correre il rischio di farsi recuperare e scavalcare com’è accaduto un anno fa proprio perché avrebbe dovuto fare qualche cessione. E su questa strada il club nerazzurro continuerà a lavorare perché Frattesi è un profilo che piace moltissimo.

Foto: Instagram Frattesi