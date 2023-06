Esclusiva: Frattesi, la griglia attuale e l’agenda dei prossimi giorni. Chi è favorito e chi scivola

Per Davide Frattesi vale ancora quanto anticipato lo scorso 12 giugno: Inter in vantaggio, con il desiderio di consolidare la pole e di raggiungere tutti gli accordi. Quando parliamo di mercato, ricordiamo sempre che i cavalli si vedono sempre al traguardo, anche quando hanno un discreto vantaggio a 50 metri dallo striscione. Malgrado mille supposizioni, il Milan non ha mai cercato Frattesi direttamente nelle ultime 72 ore, ma soltanto indirettamente. È probabile che entro mercoledì ci sia un incontro per capire la fattibilità dell’operazione. Chiariamo: il Milan non ha ancora offerto 40 milioni, deve esserci un incontro per poterlo fare. Il Sassuolo ha stimato la valutazione di Frattesi in 30-32 milioni più una contropartita tecnica, piacciono sia Mulattieri che Colombo. Dopo aver ascoltato il Milan, il Sassuolo incontrerà nuovamente l’Inter tra mercoledì e venerdì (a Rimini). Nel frattempo l’Inter spera di aver chiuso la cessione di Brozovic, conosciamo lo stato dell’arte e tutto dovrebbe essere chiaro nel giro di 48 ore. L’Inter ha il vantaggio di essersi mossa prima, il vantaggio degli ottimi rapporti tra Carnevali e Marotta, il vantaggio del gradimento di Frattesi che ha messo i nerazzurri in cima alla lista. Chiariamo: Frattesi accetterebbe il Milan, ma se l’offerta fosse la stessa e toccasse a lui privilegerebbe chi lo ha cercato per primo. Tutto molto chiaro, dunque. E incidono in buona parte le spiegazioni tattiche, il famoso centrocampo a tre. Completiamo la griglia: la Juve è terza per tanti motivi; la Roma quarta, ormai staccata.

Foto: Instagram Frattesi