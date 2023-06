Il retroscena: Frattesi, un balletto italiano. E la Roma insiste. Un club inglese out

Giovanni Carnevali è troppo bravo quando deve mettere in vetrina i suoi gioielli. E di sicuro Davide Frattesi è il diamante del Sassuolo, reduce da una stagione straordinaria con consacrazione definitiva. Il balletto è italiano: dalla Juve all’Inter, passando per la b che potrebbe avere il privilegio del famoso 30 per cento in meno e una contropartita molto gradita come Volpato. La partita è aperta, la Roma insiste, il balletto in corso, serviranno non meno di 30 milioni più bonus. Carnevali parla di piste inglesi, probabilmente lo fa per alimentare un’asta (ripetiamo: è troppo bravo in queste situazioni). Un club inglese, accostato anche recentemente a Frattesi, lo possiamo escludere: si tratta del Brighton, un nome che circola senza alcun tipo di profondità. De Zerbi stima parecchio Frattesi, l’ha allenato, ma ha altre idee.

Foto: Instagram Frattesi