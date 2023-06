Frattesi, domani a Rimini vertice (confermato) tra Carnevali, Marotta e l’agente

Marcelo Brozovic ha confermato nelle ultime ore il suo sì all’Al-Nassr dopo la frenata del Barcellona che in questi giorni non ha potuto presentare un’offerta ufficiale. Ora l’Inter avrebbe la possibilità di tornare sulla prima scelta per il centrocampo. Parliamo di Davide Frattesi che ha scelto l’Inter, era il 12 giugno, ma le scelte devono passare attraverso gli accordi tra i nerazzurri e il Sassuolo. Ribadiamo il concetto già espresso: la pole deve essere mantenuta tagliando il traguardo, altrimenti serve a poco. Domani si svolgerà a Rimini l’incontro, anticipato domenica, tra Marotta, Carnevali e Riso (agente del centrocampista). Forse non sarà l’incontro decisivo, ma quello indicativo. L’Inter informerà il Sassuolo sullo stato dell’arte della trattativa Brozovic, i rapporti tra i club non si sono mai deteriorati per eventuali giochi al rialzo. L’Inter conosce quanto chiede il Sassuolo: 28 milioni (ma ci può essere uno sconto) più il cartellino di Mulattieri, ci possono essere minimi sconti e dilazioni sul pagamento. Chiudere per evitare inserimenti: la Roma rispetto a domenica scorsa ha recuperato posizioni, ha alzato il pressing, sa di poter pagare il 30% in meno rispetto alla concorrenza e non si tratta di un passaggio banale. Frattesi vuole l’Inter, ma non ha certo sbattuto la porta in faccia agli altri. Quindi torniamo al discorso che fa la differenza: la pole conta, ma chiudere le trattative conta ancora di più.

Foto: Instagram Frattesi