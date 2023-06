Brozovic-Frattesi: il balletto è sempre quello. L’Al-Nassr è una strada quasi obbligata

L’Inter sta lavorando sul mercato per sbloccare il trasferimento di Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Dopo gli intoppi di stamattina e quanto anticipato da Sportitalia nel pomeriggio, siamo entrati nella fase decisiva: l’Inter conta di incassare una ventina di milioni, una cifra molto vicina a quella concordata con gli arabi qualche giorno fa (23). Frattesi resta sempre il preferito (ormai da 20 giorni) per la sostituzione, a patto che l’Inter non faccia troppo tardi per evitare l’inserimento di altri club.

Foto: Instagram Inter