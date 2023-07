Frattesi-Inter, ultimi dettagli

Ci siamo per il passaggio di Davide Frattesi dal Sassuolo all’Inter. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in questi minuti si è recato nella sede dell’Inter per limare gli ultimi dettagli della trattativa. Lo avevamo anticipato ieri dell’incontro odierno con Marotta. Nella giornata di ieri i due club hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso a 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni più il cartellino di Samuele Mulattieri (valutato 6 milioni). Una trattativa che vi abbiamo anticipato dal 12 giugno. Nelle prossime ore il calciatore romano inizierà ufficialmente la sua avventura in nerazzurro.

Foto: twitter Sassuolo