Esclusiva: Frattesi, domani vertice tra Marotta e Carnevali per chiudere. I dettagli

Davide Frattesi viaggia velocemente verso l’Inter, il club che da almeno 20 giorni è in chiaro vantaggio sulla concorrenza per il centrocampista del Sassuolo. Domani ci sarà un incontro tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali per mettere a posto i dettagli dell’operazione. Queste le cifre impostate: 33 milioni, più 5 milioni di bonus, più una percentuale del 10 per cento da eventuale futura vendita. Il riscatto obbligato scatterebbe probabilmente al primo punto conquistato a febbraio 2024, ma questi dettagli verranno messi a posto domani. Mulattieri passa al Sassuolo per una cifra tra i 6 e i 7 milioni, quindi i 33 milioni in pratica diventerebbero 26-27. Per Frattesi all’Inter siamo davvero al countdown.

Foto: Instagram Frattesi