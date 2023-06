Frattesi, l’Inter prova il sorpasso sulla Juventus

Il futuro di Davide Frattesi è tutto da scrivere. Il centrocampista del Sassuolo ha confermando di essere uno dei centrocampisti più importanti della Serie A, attirando su di sé l’interesse di molti club, come vi avevamo raccontato. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, tra questi c’è anche l’Inter. E i buoni rapporti tra Beppe Marotta e Giovanni Carnevali potrebbero rappresentare la chiave di volta. Il club nerazzurro sta infatti pianificando il sorpasso ai danni della Juventus che già da tempo ha instaurato i discorsi con la dirigenza neroverde per cercare di arrivare al centrocampista. Tra i club interessati c’è anche la Roma ha già provato a prendere Frattesi nelle ultime sessioni di calciomercato.

Foto: Instagram Frattesi