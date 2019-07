Rabiot-Juve, tutte le nostre tappe: 13-18 giugno le due date esclusive e decisive

Adrien Rabiot alla Juve. Il centrocampista francese è sbarcato nelle scorse ore a Torino per iniziare la sua avventura bianconera, ma i giochi erano fatti da tempo. Infatti, il 13 giugno vi avevamo parlato della forte irruzione Juve (titolo: “la Juve fa sul serio per Rabiot”), il 18 giugno avevamo aggiunto che gli accordi erano totali e che bisognava soltanto aspettare i tempi tecnici. Quali? La scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain, ieri, anche per una questione di rispetto nei riguardi del club che con Adrien ha avuto un rapporto turbolento. E ora la Juve ha abbracciato Rabiot, pronto per visite, firma e annuncio bianconero. Ecco allora tutte le nostre tappe su Rabiot-Juve, dall’anticipazione del 13 giugno fino alla fumata bianca:

Foto: le10static.com