Il retroscena: Rabiot ha già detto sì alla Juve. Stavolta…

Precisiamo: la Juve non aspetta il sì di Adrien Rabiot. Semplicemente perché Rabiot ha già detto sì alla Juve, accettando il contratto quinquennale (da circa 7 milioni più bonus a stagione), più una cifra da circa 10 milioni alla firma, come spesso accade quando sei in scadenza. Il club bianconero ha chiesto di aspettare ancora qualche giorno, può darsi che voglia anche aspettare la scadenza naturale del contratto con il Psg (il 30 giugno), ma gli accordi sono totali. E stavolta non si teme un cambiamento di rotta di Rabiot e della mamma Veronique, molto spesso volubili e capaci di far saltare intese già raggiunte. Quindi quel minimo di prudenza che ci vuole in qualsiasi situazione va messa anche in questo caso, ma il sì di Rabiot alla Juve c’è già stato.

Rabiot: le10static.com