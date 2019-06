Come raccontato in diverse occasioni, dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Adrien Rabiot ha già detto sì alla Juve. E noi pensiamo anche che possa esserci qualcosa in più di un semplice sì… Adesso, per chi giustamente predica prudenza, si tratta di aspettare i passaggi formali e burocratici. L’unica cosa che conta? L’unica cosa che manca…

Foto: laliganews