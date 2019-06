Rabiot-Juve, per noi affare fatto il 18 giugno (senza prudenza). Aspettiamo solo l’ANNUNCIO

Adrien Rabiot alla Juve. Per noi è una non-notizia. E non servivano certo blitz di Paratici per chiudere quest’affare che abbiamo annunciato in più date a partire dal 13 giugno (il 18 le conferme totali). Oltretutto chi ne parla ora dovrebbe anche ricordare la fonte, visto che per 10 giorni si è dimenticato di Rabiot-Juve e parlava di “prudenza, estrema prudenza, assolutamente prudenza”. Tra la Juve e Rabiot gli accordi (e forse qualcosa in più…) c’erano già da giorni. Ecco per noi conta soltanto l’ANNUNCIO.

Foto: le10static.com