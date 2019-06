Esclusiva: Rabiot, la Juve fa sul serio! E le vacanze italiane…

Adrien Rabiot è in vacanza in Italia, esattamente a Porto Ercole, all’interno di un cinque stelle e in compagnia della madre Veronique e dei fratelli. Ufficialmente vacanza, certo. Ma vi confermiamo quanto vi abbiamo detto ieri sera, anzi aggiungiamo qualcosa in più. La Juve fa sul serio per il centrocampista che sta per liberarsi dal Paris Saint-Germain a parametro zero. E ha già formalizzato una proposta contrattuale da quattro anni più opzione. Rabiot è intrigato, ma in questa situazione bisogna sempre stare all’erta perché negli ultimi dieci mesi ci sono stati cambiamenti di rotta dalla sera alla mattina. Prima il Barcellona, poi il Real, poi quasi tutte le inglesi, nelle ultime settimane il Manchester United. Non si può escludere che quella della Juve sia una strategia: vacanze italiane, in attesa di annunciare l’allenatore (Sarri) per poi passare alla fase operativa. Di sicuro la Juve è tornata forte e può fare sul serio. La scorsa estate vi avevamo raccontato un paio di incontri con il Paris Saint-Germain, ma in quel caso il club francese aveva deciso di non cedere, forse convinto di un rinnovo che poi sarebbe stato escluso dalla totale rottura tra Adrien e il club. Ora la Juve ci riproverà, anzi ha già riprovato… Se gli umori di Rabiot e famiglia non cambieranno, questa potrebbe anche essere l’ennesima storia a parametro zero per il club bianconero. Che cerca centrocampista, dopo Ramsey, e in previsione di qualche uscita. Pogba piace, ma è un’operazione molto difficile, almeno oggi. Milinkovic-Savic piace alla stessa stregua, ma bisogna entrare nel vivo con la Lazio. E intanto Rabiot aspetta, consapevole del forte gradimento Juve.

Foto: laliganews