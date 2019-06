Il retroscena: perché Rabiot ha in testa solo la Juve

Adrien Rabiot ha in testa solo la Juve. Il centrocampista classe ’95, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, ha già detto sì al club bianconero, accettando il contratto quinquennale (da circa 7 milioni più bonus a stagione), più una cifra da circa 10 milioni alla firma. La scorsa settimana vi avevamo raccontato in esclusiva la nuova irruzione della Juve che ha raggiunto un accordo sulla parola, e forse non solo. Paratici ha da giorni e giorni le carte in mano: per la firma (sempre se che non ci sia stato già qualcosa negli ultimi giorni…) bisogna avere un po’ di pazienza, ma le intese sono totali, anche perché la mamma Veronique (che ha accompagnato Adrien nella vacanza italiana) ormai ha dato il via libera all’operazione. La corte spietata bianconera ha colpito Rabiot, che da giorni ha accantonato tutte le altre soluzioni per volare alla corte di Sarri. E il francese ha in testa solo la Juve.

Foto: laliganews