Il retroscena: Rabiot in vacanza nello stesso resort dove Agnelli e Jorge Mendes…

Adrien Rabiot sta trascorrendo le sue vacanze all’hotel “Il Pellicano” di Porto Ercole e fin qui sembrerebbe tutto normale. In realtà, si tratta dello stesso albergo dove Andrea Agnelli e Jorge Mendes si incontrarono per impostare l’operazione Cristiano Ronaldo, autentico botto del calciomercato 2018. Certamente un indizio non fa una prova, ma in questo caso si tratta di una traccia molto importante. Il centrocampista in scadenza con il Psg completerà il suo periodo di vacanza, che dovrebbe durare ancora per qualche giorno, e nel frattempo la Juve annuncerà Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Poi ci sarà tempo per perfezionare eventualmente un’operazione che alla Juve intriga non poco. Pur conoscendo il tormentone legato alle ultime evoluzioni della vicenda Rabiot, situazione che impone sempre un minimo di cautela.

Foto: Rabiot Instagram personale