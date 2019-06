Esclusiva: Rabiot-Juve, conferme totali. Dalle vacanze alla tempistica…

Ci fa molto piacere che una fonte autorevole come El Chiringuito abbia confermato quanto avevamo anticipato su Adrien Rabiot e la Juve. La scorsa settimana vi avevamo raccontato in esclusiva che il centrocampista, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, avesse parcheggiato in Italia (vacanze a Porto Ercole, hotel Il Pellicano) quasi come se fosse un invito della Juve. In quell’albergo, tra le altre cose, si svolse uno degli incontri chiave per il trasferimento di Cristiano Ronaldo ai bianconeri. Le parole di Rabiot rilasciate al “Corriere dello Sport” erano state una sentenza (“Sì, parlo con la Juve”), ma la settimana scorsa vi abbiamo raccontato che siamo oltre le parole. “La Juve fa sul serio, offerta presentata”, parliamo proprio di un contratto quinquennale a cifre importanti (sotto i 10 milioni, escluse le commissioni). Con la benedizione della signora Veronique, mamma di Adrien, che non a caso l’ha accompagnato nella vacanza italiana. Paratici è letteralmente stregato da Rabiot, almeno due incontri la scorsa estate. E ha seguito le evoluzioni lavorando sottotraccia, ha memorizzato il naufragio della trattativa con il Barcellona, fino a dieci giorni fa ci aveva provato il Manchester. Ora la Juve pensa di avere le carte in mano: per la firma (sempre se non c’è stato già qualcosa negli ultimi giorni…) bisogna avere un po’ di pazienza per l’imprevedibilità della signora Veronique. Ma i passi più importanti la Juve li ha già fatti: a zero sarebbe un colpo di assoluto spessore. Sulla tempistica non ci sono problemi: aspettare, anche i primi giorni di luglio, sarebbe una comoda tappa di avvicinamento.

Foto: le10static.com