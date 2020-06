Jeremy Menez alla Reggina. Un clamoroso epilogo ormai a tutti chiaro, a maggior ragione dopo l’annuncio ufficiale del presidente Gallo. Una grande operazione, assolutamente non pronosticabile, che vi abbiamo raccontato in assoluta esclusiva a parte dal primo lancio del 28 maggio, fino alla certezza del suo arrivo di giorni e giorni fa, con un triennale che l’attaccante francese aveva accettato in tutti i dettagli. Questa la sequenza dei nostri titoli, aspettando l’arrivo di Menez venerdì sera a Catania con presentazione il giorno dopo a Reggio.

28 maggio – Esclusiva: Reggina, piace Jeremy Menez. Contatti in corso

30 maggio – Esclusiva: Menez-Reggina, nuovi contatti. Offerta presentata, presto la risposta

4 giugno – Il retroscena: la Reggina insiste, la trattativa per Menez procede. Ora…

6 giugno – Esclusiva: Menez-Reggina, avanti tutta! La fiducia aumenta sempre più. I dettagli

8 giugno – Esclusiva: Menez alla Reggina, è solo questione di tempo

15 giugno – L’indiscrezione: Menez-Reggina, l’accordo (totale) è triennale. Intanto lui sui social…

18 giugno – Il retroscena: Menez, ecco quando potrebbe arrivare a Reggio Calabria

21 giugno – L’indiscrezione: Menez atteso venerdì a Catania. Poi la presentazione a Reggio Calabria

Foto: Twitter ufficiale Reggina