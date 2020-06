L’indiscrezione: Menez-Reggina, l’accordo (totale) è triennale. Intanto lui sui social…

Jeremy Menez e la Reggina: non soltanto era questione di tempo (ve l’abbiamo sempre raccontato), ma nelle ultime ore abbiamo anche aggiunto che il 90% avrebbe presto portato agli accordi solo da formalizzare. Quindi, per scherzare un po’, potremmo dire che oggi siamo al 95%.

Precisiamo un particolare, ovvero che -come già anticipato- il contratto sarà triennale e non biennale con opzione. Il Presidente Luca Gallo terrà una conferenza stampa martedì prossimo e già quello sarà probabilmente il momento giusto per l’annuncio, in modo da programmare poi la presentazione. Intanto Jeremy si sta sbizzarrendo molto sui social: ecco ultimo post su Instagram con tanto di penna in mano per la firma. Dal 28 maggio una lunga e clamorosa volata per quello che sicuramente è un grande colpo per le ambizioni della Reggina.