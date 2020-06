Il retroscena: la Reggina insiste, la trattativa per Menez procede. Ora…

Trattativa no stop, a oltranza. La Reggina non molla per Jérémy Menez: i contatti vanno avanti senza soluzione di continuità. Sabato scorso vi avevamo raccontato che nel giro di una settimana l’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Paris FC, avrebbe dato una risposta nel giro di 7 giorni. Ora, è possibile che i tempi possano leggermente slittare, ma il fatto che i contatti stiamo procedendo in modo proficuo è un passaggio da tenere in considerazione. Si impone sempre un minimo di giusta e rigorosa prudenza: per certe cose contano gli accordi totali e le firme. Tuttavia la Reggina, che aspetta il Consiglio Federale di lunedì per il riconoscimento della promozione in B, ritiene di aver fatto una proposta molto importante. Attesa, prudenza ma anche fiducia: la Reggina non molla la pista Menez.