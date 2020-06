L’indiscrezione: Menez atteso venerdì a Catania. Poi la presentazione a Reggio Calabria

Martedì Luca Gallo, presidente della Reggina, illustrerà i programmi (molto ambiziosi) per il ritorno della squadra in Serie B. E in quella occasione è atteso l’annuncio di Jeremy Menez (contratto triennale), un’operazione ormai completata da giorni e giorni. L’attaccante francese è atteso venerdì prossimo, quasi sicuramente a Catania considerata la chiusura fino a luglio dello scalo “Tito Minniti”. Quindi raggiungerà Reggio Calabria per la presentazione, prevedibilmente già nella giornata di sabato, dettagli che il club amaranto sta mettendo a punto. Menez sarà il primo regalo per la Serie B, procede spedita anche la trattativa per l’attaccante (un altro francese…) Charpentier, via Genoa.

Foto: Twitter ufficiale Paris FC