Esclusiva: Menez alla Reggina, è solo questione di tempo

La Reggina è in Serie B. E per Jérémy Menez è solo questione di tempo. Percentuali? Molto alte, in continua crescita: mancano gli ultimissimi dettagli, ma la fiducia è totale. Anche il fine settimana è stato utilizzato per lavorare concretamente e per limare le ultime questioni. L’attaccante francese aveva aperto completamente alla proposta del club amaranto, mettendo in secondo piano tutte le altre opportunità. La proposta è quella di un triennale, a conferma di come e quanto la Reggina voglia puntare su Jérémy per cercare da subito un’altra promozione. E Menez ha messo al primo posto il ritorno in Italia, dove già sia era trovato benissimo sia alla Roma che al Milan. Insomma, un grande regalo per il ritorno in Serie B, un grande colpo in generale: saranno giorni di attesa, ma è solo questione di tempo…

Foto: profilo Twitter ufficiale Paris FC