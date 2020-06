Esclusiva: Menez-Reggina, avanti tutta! La fiducia aumenta sempre più. I dettagli

Jeremy Menez e la Reggina si avvicinano sempre più. Non soltanto la trattativa è no stop, ma c’è la totale apertura dell’attaccante classe 1987 che ha salutato il Paris FC, il comunicato di poche ora fa parla chiaro. La proposta è importante, dal biennale con opzione a direttamente un triennale, ma sono anche le grandi motivazioni di Jeremy che vuole tornare in Italia e che ha memorizzato le ambizioni del club amaranto presieduto da Luca Gallo. Menez sta parlando soltanto con la Reggina, in queste ore si stanno affrontando tutti gli aspetti tecnici e non, c’è un’apertura totale, una fiducia che aumenta in modo costante, progressivo, coinvolgente. Lo diciamo a beneficio di chi, con grande correttezza, ha citato la nostra anticipazione del 28 maggio scorso (tutti tranne un sito reggino abituato al “copia-incolla” sistematico, eppure stavolta in ritardo di oltre una settimana, e anche al pettegolezzo carico di comprensibili gelosie). Adesso la Reggina è totalmente concentrata sul Consiglio Federale di lunedì che potrebbe sancire la certezza della promozione in Serie B, ma utilizzerà anche questo weekend per mettere a punto altri dettagli, probabilmente quelli decisivi. Partendo da un presupposto: Menez, 33 anni e un talento enorme, ha aperto talmente tanto alla Reggina che i tifosi allertati, già allertati dal 28 maggio, possono sognare a occhi aperti (e anche chiusi…). Inutile dire che un Menez in Serie B sarebbe (o sarà?) un colpo di straordinario spessore.

Foto: Twitter ufficiale Paris FC